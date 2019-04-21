ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

За три дня до выборов украинцы получили более 15 тыс. ID-карточек

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 16:17
За три дня до выборов украинцы получили более 15 тыс. ID-карточек
Иллюстративное фото (УНИАН)

ДМС организовала дежурство сотрудников, которые выдают ID-карточки

На протяжении трех последних дней накануне выборов 2019 территориальными органами и подразделениями Государственной миграционной службы (ГМС) по всей Украине выдано 15 тыс. ID-карточек. Об этом сообщает прес-служба ДМС.

Отмечается, что с целью содействия свободному волеизъявлению граждан Украины во время повторного голосования на очередных выборах президента Украины, Миграционная служба организовала дежурство сотрудников, которые обеспечивают выдачу уже изготовленных и доставленных в территориальные органы и подразделения ГМС ID-карт.

Кроме того, в дежурном режиме выдача паспортов гражданина Украины осуществляется в центрах предоставления административных услуг в центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис".

В общем, начиная с 2016 года, в Украине оформлено более 3,2 млн ID-карт.

Ранее сообщалось, что в день второго тура выборов в Украине 21 апреля 2019 года все столичные центры предоставления административных услуг будут выдавать готовые паспорта заявителям.

РБК-Украина писало, что во втором туре выборов в Украине явка избирателей на 15:00 составила 45,30%.

МВД получило почти 700 сообщений о нарушениях на выборах В Одесской области начали досрочно составлять протокол о подсчете голосов
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит второй тур голосования Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский ID картывыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь