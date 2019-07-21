За три дні до виборів українці отримали понад 13,5 тис. ID-карток

Госсударственная міграційна служба (ДМС) України видала понад 13,5 тисяч ID-карток на вибори у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГМС.

Як повідомляється, станом на 15:00 21 липня було видано 13 612 ID-карток.

"протягом трьох останніх днів територіальними органами та підрозділами ДМС по всій Україні видано 13613 ID-карток (інформація станом на 15 годин 21 липня 2019 року)", - йдеться в повідомленні.

З метою сприяння вільному волевиявленню громадян України під час голосування на позачергових парламентських виборах, як зазначено, міграційна служба організувала чергування співробітників, що забезпечують видачу вже персоналізованих і доставлених у територіальні органи і підрозділи ДМС ID-карток.

Крім того, в черговому режимі видача паспортів громадянина України здійснюється в центрах надання адміністративних послуг та центрах обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

загалом, починаючи з 2016 року, в Україні оформлено понад 3,5 млн ID-карт.

Нагадаємо, що протягом трьох днів перед другим туром президентських виборів ДМС по всій Україні видала понад 15 тисяч ID-карток.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на виборчій дільниці в Австралії завершилося голосування на позачергових виборах у Верховну раду. Як повідомлялося, у виборах до Верховної ради взяло участь 57 осіб, що становить 4% всіх зареєстрованих виборців.

Крім того, поліція станом на 15:00 зареєструвала 1225 заяв і повідомлень, що стосуються виборчого процесу під час виборів до Верховної ради. В основному всі порушення зафіксовано в Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.