Суспільство Освіта Гроші Зміни

Три дні ремонтів у різних куточках Києва: які вулиці й мости краще об'їхати, щоб не застрягти

10:04 13.03.2026 Пт
2 хв
Обмеження руху найближчими днями загрожують заторами, тож перевірити список локацій краще вже зараз
aimg Ірина Костенко
Потрапити в затор після роботи або на вихідних - задоволенням не назвеш (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві впродовж трьох днів частково обмежуватимуть рух низкою вулиць, мостів і шляхопроводів. Через ремонт аварійних ділянок поїздки місцевих мешканців і гостей міста місцями можуть ускладнитись.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Читайте також: Про ями можна забути? У "Київавтодорі" сказали, які дороги й мости відремонтують цього року

Як планують обмежувати рух транспорту

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що у столиці частково обмежуватимуть рух низкою вулиць, мостів і шляхопроводів:

  • у п'ятницю, 13 березня;
  • в суботу, 14 березня;
  • в неділю, 15 березня.

"У ці дні фахівці ремонтуватимуть аварійні ділянки вулично-дорожньої мережі", - пояснили громадянам.

Зазначається, що під час робіт транспортний рух обмежуватимуть:

  • частково;
  • поетапно.

"У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені", - уточнили у КМДА.

Де запланували ремонт на сьогодні

Впродовж сьогоднішнього дня, 13 березня, ремонтні роботи заплановані:

  • на шляхопроводі Автовокзальному - на бульварі Миколи Міхновського;
  • на шляхопроводі на перетині вулиці Дегтярівської та вулиці Миколи Василенка з проспектом Берестейським - біля станції метро "Берестейська";
  • на вулиці Саксаганського;
  • на вулиці Антоновича;
  • на проспекті Георгія Гонгадзе;
  • на проспекті Європейського Союзу - від вулиці Івана Виговського до проспекта Порика.

Де заплановано ремонт на завтра

Впродовж суботи, 14 березня, ремонтні роботи заплановані:

  • на Південному мосту;
  • на Північному мосту;
  • на шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі;
  • на шляхопроводі у складі транспортної розв'язки на Одеській площі;
  • на вулиці Набережно-Хрещатицькій - від вулиці Нижній Вал до Поштової площі.

Де в Києві буде ремонт у неділю

Впродовж неділі, 15 березня, ремонтні роботи заплановані:

  • на Південному мосту;
  • на Північному мосту;
  • на вулиці Івана Виговського - від вулиці Віктора Некрасова до проспекта Європейського Союзу.

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту, - підсумували у КМДА.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на дорогах Київської області проводять аварійний ямковий ремонт із використанням "холодного" асфальту та розповідали, чи ефективний такий метод і де ще його використовують.

Крім того, ми пояснювали, чому науковці б'ють на сполох через міст Патона в Києві.

Читайте також, як зима знищила дороги в Україні та чи є гроші на терміновий ремонт.

