Три дні ремонтів у різних куточках Києва: які вулиці й мости краще об'їхати, щоб не застрягти

У Києві впродовж трьох днів частково обмежуватимуть рух низкою вулиць, мостів і шляхопроводів. Через ремонт аварійних ділянок поїздки місцевих мешканців і гостей міста місцями можуть ускладнитись.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що у столиці частково обмежуватимуть рух низкою вулиць, мостів і шляхопроводів:
"У ці дні фахівці ремонтуватимуть аварійні ділянки вулично-дорожньої мережі", - пояснили громадянам.
Зазначається, що під час робіт транспортний рух обмежуватимуть:
"У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені", - уточнили у КМДА.
Впродовж сьогоднішнього дня, 13 березня, ремонтні роботи заплановані:
Впродовж суботи, 14 березня, ремонтні роботи заплановані:
Впродовж неділі, 15 березня, ремонтні роботи заплановані:
"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту, - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на дорогах Київської області проводять аварійний ямковий ремонт із використанням "холодного" асфальту та розповідали, чи ефективний такий метод і де ще його використовують.
Крім того, ми пояснювали, чому науковці б'ють на сполох через міст Патона в Києві.
Читайте також, як зима знищила дороги в Україні та чи є гроші на терміновий ремонт.