Общество Образование Деньги Изменения

Три дня ремонтов в разных уголках Киева: какие улицы и мосты лучше объехать, чтобы не застрять

10:04 13.03.2026 Пт
2 мин
Ограничения движения в ближайшие дни грозят пробками, поэтому проверить список локаций лучше уже сейчас
aimg Ирина Костенко
Попасть в пробку после работы или на выходных - удовольствием не назовешь (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве в течение трех дней частично ограничат движение по ряду улиц, мостов и путепроводов. Из-за ремонта аварийных участков поездки местных жителей и гостей города местами могут осложниться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Читайте также: О ямах можно забыть? В "Киевавтодоре" сказали, какие дороги и мосты отремонтируют в этом году

Как планируют ограничивать движение транспорта

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в столице частично будут ограничивать движение по ряду улиц, мостов и путепроводов:

  • в пятницу, 13 марта;
  • в субботу, 14 марта;
  • в воскресенье, 15 марта.

"В эти дни специалисты будут ремонтировать аварийные участки улично-дорожной сети", - объяснили гражданам.

Отмечается, что во время работ транспортное движение будут ограничивать:

  • частично;
  • поэтапно.

"В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут быть изменены", - уточнили в КГГА.

Где запланировали ремонт на сегодня

В течение сегодняшнего дня, 13 марта, ремонтные работы запланированы:

  • на путепроводе Автовокзальном - на бульваре Николая Михновского;
  • на путепроводе на пересечении улицы Дегтяревской и улицы Николая Василенко с проспектом Берестейским - возле станции метро "Берестейская";
  • на улице Саксаганского;
  • на улице Антоновича;
  • на проспекте Георгия Гонгадзе;
  • на проспекте Европейского Союза - от улицы Ивана Выговского до проспекта Порика.

Где запланирован ремонт на завтра

В течение субботы, 14 марта, ремонтные работы запланированы:

  • на Южном мосту;
  • на Северном мосту;
  • на путепроводе через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге;
  • на путепроводе в составе транспортной развязки на Одесской площади;
  • на улице Набережно-Крещатицкой - от улицы Нижний Вал до Почтовой площади.

Где в Киеве будет ремонт в воскресенье

В течение воскресенья, 15 марта, ремонтные работы запланированы:

  • на Южном мосту;
  • на Северном мосту;
  • на улице Ивана Выговского - от улицы Виктора Некрасова до проспекта Европейского Союза.

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута, - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее мы сообщали, что на дорогах Киевской области проводят аварийный ямочный ремонт с использованием "холодного" асфальта и рассказывали, эффективен ли такой метод и где еще его используют.

Кроме того, мы объясняли, почему ученые бьют тревогу из-за моста Патона в Киеве.

Читайте также, как зима уничтожила дороги в Украине и есть ли деньги на срочный ремонт.

