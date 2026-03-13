Три дня ремонтов в разных уголках Киева: какие улицы и мосты лучше объехать, чтобы не застрять

В Киеве в течение трех дней частично ограничат движение по ряду улиц, мостов и путепроводов. Из-за ремонта аварийных участков поездки местных жителей и гостей города местами могут осложниться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в столице частично будут ограничивать движение по ряду улиц, мостов и путепроводов:
"В эти дни специалисты будут ремонтировать аварийные участки улично-дорожной сети", - объяснили гражданам.
Отмечается, что во время работ транспортное движение будут ограничивать:
"В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут быть изменены", - уточнили в КГГА.
В течение сегодняшнего дня, 13 марта, ремонтные работы запланированы:
В течение субботы, 14 марта, ремонтные работы запланированы:
В течение воскресенья, 15 марта, ремонтные работы запланированы:
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута, - подытожили в КГГА.
