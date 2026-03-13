Три дні ремонтів у різних куточках Києва: які вулиці й мости краще об'їхати, щоб не застрягти
У Києві впродовж трьох днів частково обмежуватимуть рух низкою вулиць, мостів і шляхопроводів. Через ремонт аварійних ділянок поїздки місцевих мешканців і гостей міста місцями можуть ускладнитись.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як планують обмежувати рух транспорту
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що у столиці частково обмежуватимуть рух низкою вулиць, мостів і шляхопроводів:
- у п'ятницю, 13 березня;
- в суботу, 14 березня;
- в неділю, 15 березня.
"У ці дні фахівці ремонтуватимуть аварійні ділянки вулично-дорожньої мережі", - пояснили громадянам.
Зазначається, що під час робіт транспортний рух обмежуватимуть:
- частково;
- поетапно.
"У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені", - уточнили у КМДА.
Де запланували ремонт на сьогодні
Впродовж сьогоднішнього дня, 13 березня, ремонтні роботи заплановані:
- на шляхопроводі Автовокзальному - на бульварі Миколи Міхновського;
- на шляхопроводі на перетині вулиці Дегтярівської та вулиці Миколи Василенка з проспектом Берестейським - біля станції метро "Берестейська";
- на вулиці Саксаганського;
- на вулиці Антоновича;
- на проспекті Георгія Гонгадзе;
- на проспекті Європейського Союзу - від вулиці Івана Виговського до проспекта Порика.
Де заплановано ремонт на завтра
Впродовж суботи, 14 березня, ремонтні роботи заплановані:
- на Південному мосту;
- на Північному мосту;
- на шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі;
- на шляхопроводі у складі транспортної розв'язки на Одеській площі;
- на вулиці Набережно-Хрещатицькій - від вулиці Нижній Вал до Поштової площі.
Де в Києві буде ремонт у неділю
Впродовж неділі, 15 березня, ремонтні роботи заплановані:
- на Південному мосту;
- на Північному мосту;
- на вулиці Івана Виговського - від вулиці Віктора Некрасова до проспекта Європейського Союзу.
"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту, - підсумували у КМДА.
