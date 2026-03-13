Три дні ремонтів у різних куточках Києва: які вулиці й мости краще об'їхати, щоб не застрягти

У Києві впродовж трьох днів частково обмежуватимуть рух низкою вулиць, мостів і шляхопроводів. Через ремонт аварійних ділянок поїздки місцевих мешканців і гостей міста місцями можуть ускладнитись.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту, - підсумували у КМДА.

"У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені", - уточнили у КМДА.

Зазначається, що під час робіт транспортний рух обмежуватимуть :

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що у столиці частково обмежуватимуть рух низкою вулиць, мостів і шляхопроводів:

