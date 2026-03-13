Три дня ремонтов в разных уголках Киева: какие улицы и мосты лучше объехать, чтобы не застрять
В Киеве в течение трех дней частично ограничат движение по ряду улиц, мостов и путепроводов. Из-за ремонта аварийных участков поездки местных жителей и гостей города местами могут осложниться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как планируют ограничивать движение транспорта
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в столице частично будут ограничивать движение по ряду улиц, мостов и путепроводов:
- в пятницу, 13 марта;
- в субботу, 14 марта;
- в воскресенье, 15 марта.
"В эти дни специалисты будут ремонтировать аварийные участки улично-дорожной сети", - объяснили гражданам.
Отмечается, что во время работ транспортное движение будут ограничивать:
- частично;
- поэтапно.
"В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут быть изменены", - уточнили в КГГА.
Где запланировали ремонт на сегодня
В течение сегодняшнего дня, 13 марта, ремонтные работы запланированы:
- на путепроводе Автовокзальном - на бульваре Николая Михновского;
- на путепроводе на пересечении улицы Дегтяревской и улицы Николая Василенко с проспектом Берестейским - возле станции метро "Берестейская";
- на улице Саксаганского;
- на улице Антоновича;
- на проспекте Георгия Гонгадзе;
- на проспекте Европейского Союза - от улицы Ивана Выговского до проспекта Порика.
Где запланирован ремонт на завтра
В течение субботы, 14 марта, ремонтные работы запланированы:
- на Южном мосту;
- на Северном мосту;
- на путепроводе через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге;
- на путепроводе в составе транспортной развязки на Одесской площади;
- на улице Набережно-Крещатицкой - от улицы Нижний Вал до Почтовой площади.
Где в Киеве будет ремонт в воскресенье
В течение воскресенья, 15 марта, ремонтные работы запланированы:
- на Южном мосту;
- на Северном мосту;
- на улице Ивана Выговского - от улицы Виктора Некрасова до проспекта Европейского Союза.
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута, - подытожили в КГГА.
