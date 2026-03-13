Три дня ремонтов в разных уголках Киева: какие улицы и мосты лучше объехать, чтобы не застрять

В Киеве в течение трех дней частично ограничат движение по ряду улиц, мостов и путепроводов. Из-за ремонта аварийных участков поездки местных жителей и гостей города местами могут осложниться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как планируют ограничивать движение транспорта

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в столице частично будут ограничивать движение по ряду улиц, мостов и путепроводов:

в пятницу, 13 марта;

в субботу, 14 марта;

в воскресенье, 15 марта.

"В эти дни специалисты будут ремонтировать аварийные участки улично-дорожной сети", - объяснили гражданам.

Отмечается, что во время работ транспортное движение будут ограничивать:

частично;

поэтапно.

"В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут быть изменены", - уточнили в КГГА.

Где запланировали ремонт на сегодня

В течение сегодняшнего дня, 13 марта, ремонтные работы запланированы:

на путепроводе Автовокзальном - на бульваре Николая Михновского;

на путепроводе на пересечении улицы Дегтяревской и улицы Николая Василенко с проспектом Берестейским - возле станции метро "Берестейская";

на улице Саксаганского;

на улице Антоновича;

на проспекте Георгия Гонгадзе;

на проспекте Европейского Союза - от улицы Ивана Выговского до проспекта Порика.

Где запланирован ремонт на завтра

В течение субботы, 14 марта, ремонтные работы запланированы:

на Южном мосту;

на Северном мосту;

на путепроводе через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге;

на путепроводе в составе транспортной развязки на Одесской площади;

на улице Набережно-Крещатицкой - от улицы Нижний Вал до Почтовой площади.

Где в Киеве будет ремонт в воскресенье

В течение воскресенья, 15 марта, ремонтные работы запланированы:

на Южном мосту;

на Северном мосту;

на улице Ивана Выговского - от улицы Виктора Некрасова до проспекта Европейского Союза.

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута, - подытожили в КГГА.