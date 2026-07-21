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Три дні поспіль Росія б'є по газовидобутку "Нафтогазу" на Харківщині

11:17 21.07.2026 Вт
1 хв
На об'єктах зафіксовані численні руйнування
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: росіяни б'ють по газовидобутку (naftogaz.com)

Три дні поспіль ворог цілеспрямовано атакує об'єкти газовидобутку "Нафтогазу" на Харківщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію "Нафтогаз".

У неділю росіяни вдарили по одному з видобувних активів "Нафтогазу" в Харківській області. Після влучання спалахнула пожежа.

Вогонь оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Через атаку обладнання довелося зупинити, тому компанія втратила частину обсягів видобутку газу.

Вранці в понеділок ворог атакував ще один об'єкт газовидобутку. На місці зафіксовано численні руйнування.

Наразі триває оцінка масштабів пошкоджень. Точні дані про втрати компанія поки не оприлюднила.

Під час обох атак працівники "Нафтогазу" перебували в укриттях. Постраждалих серед персоналу немає.

Нагадаємо, 17 липня Росія масовано атакувала об'єкти "Нафтогазу" одразу у трьох областях - Харківській, Полтавській та Сумській.

Тоді на кількох об'єктах виникли пожежі, а роботу підприємств тимчасово зупинили.

Тим часом аналітики РБК-Україна з'ясовували, чи вистачить Україні газу та світла взимку.

Попри регулярні обстріли видобувної інфраструктури, темпи закачування газу до сховищ поки що не знижуються, проте ближче до зими ризики виходу техніки з ладу зростають.

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Нафтогаз УкраїниХарківВійна в Україні