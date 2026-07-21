Три дня подряд Россия бьет по газодобыче "Нафтогаза" на Харьковщине

В воскресенье россияне ударили по одному из добывающих активов "Нефтегаза" в Харьковской области. После попадания вспыхнул пожар.

Огонь оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Из-за атаки оборудование пришлось остановить, поэтому компания потеряла часть объемов добычи газа.

Утром в понедельник враг атаковал еще один объект газодобычи. На месте зафиксированы многочисленные разрушения.

В настоящее время идет оценка масштабов повреждений. Точные данные о потерях компания пока не обнародовала.

Во время обеих атак сотрудники "Нефтегаза" находились в укрытиях. Пострадавших посреди персонала нет.