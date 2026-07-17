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Росія вдарила по об'єктах "Нафтогазу" у трьох областях, вони зупинилися

19:58 17.07.2026 Пт
2 хв
Які об'єкти опинилися під атакою та як це може вплинути на підготовку до зими?
aimg Анастасія Никончук
Росія вдарила по об'єктах "Нафтогазу" у трьох областях, вони зупинилися Ілюстративне фото: Нафтогаз (naftogaz com.jpg)
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Росія масовано атакувала об'єкти "Нафтогазу" у кількох регіонах України. Виникли пожежі та значні руйнування, проте персонал не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію тимчасового керівника "Нафтогазу" Сергія Федоренка.

Росія завдала нового удару

Тимчасовий керівник НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко повідомив, що вранці та протягом майже всього дня російські війська масовано атакували виробничі об'єкти компанії у Харківській, Полтавській та Сумській областях.

За його словами, для ударів противник застосовував безпілотники різних типів, зокрема реактивні.

Пожежі та руйнування

Внаслідок обстрілів на кількох об'єктах виникли пожежі, також зафіксовано серйозні руйнування виробничої інфраструктури.

Федоренко зазначив, що завдяки заздалегідь вжитим заходам безпеки персонал не постраждав і під час атаки перебував у укриттях.

Через загрозу повторних ударів фахівці поки що не можуть повністю оцінити масштаби пошкоджень обладнання. Роботу атакованих об'єктів тимчасово зупинено.

Ціль атак

За словами керівника компанії, Росія продовжує систематично завдавати ударів по нафтогазовій інфраструктурі України.

Він наголосив, що метою таких атак є скорочення українського видобутку газу, ускладнення підготовки до опалювального сезону та створення додаткових ризиків у зимовий період.

Нове керівництво та завдання

Федоренко також повідомив, що в цих умовах Наглядова рада призначив його виконувачем обов'язків голови правління "Нафтогазу".

"Це велика відповідальність для мене", - зазначив він.

За його словами, ключовими завданнями компанії залишаються формування необхідних запасів газу, оперативне відновлення пошкодженої інфраструктури, виконання домовленостей із міжнародними партнерами та збереження темпів роботи, досягнутих за останній рік під керівництвом Сергія Корецького.

Федоренко наголосив, що компанія усвідомлює всі існуючі виклики і робитиме все можливе, щоб забезпечити країну газом та продовжити підготовку до зими, незважаючи на постійні російські атаки.

Нагадуємо, що 17 липня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначив Сергія Федоренка тимчасово виконуючим обов'язки голови правління компанії. Він керуватиме компанією до обрання нового глави.

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