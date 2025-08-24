Три диверсії за добу: знищено вишку зв’язку, логістику під Мелітополем та на півдні РФ

Мелітополь

Було знищено релейну шафу на одній із ділянок залізниці поблизу Мелітополя в Запорізькій області. Цей маршрут активно використовують окупаційні війська для перекидання техніки, боєприпасів, особового складу та палива.

В результаті диверсії рух військових вантажів для постачання ворожих військ було затримано. Відповідно, подія порушила плани російського командування на Запорізькому напрямку.

Краснодарськ

Також у ніч на 24 серпня агенти "АТЕШ" спалили вишку стільникового зв'язку біля міста Кримськ у Краснодарському краї. Ця вишка забезпечувала зв'язком кілька військових частин у районі, а також логістичні вузли, що ведуть до Анапи та на Кримський міст.

Знищено не лише трансформатори, але і все обладнання, яке знаходилося всередині захищеного периметра. На повне відновлення роботи об'єкта буде потрібно не менше місяця.

"Російським військовим в даному районі доведеться користуватися альтернативними засобами зв'язку, які, як ми знаємо, є далеко не у всіх підрозділах, - зазначили в "АТЕШ". - Поки путінський режим продовжує знищувати Росію і її майбутнє - подібні об'єкти продовжуватимуть горіти по всій країні. Ми виступаємо проти цього режиму і злочинної війни, яку він розв'язав".