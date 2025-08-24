RU

Три диверсии за сутки: уничтожена вышка связи, логистика под Мелитополем и на юге РФ

Иллюстративное фото: партиане провели диверсии 24 августа (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Партизанские отряды "АТЕШ" нанесли удар по логистике российских войск в Запорожской области, а также сожгли вышку сотовой связи в Краснодарском крае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Мелитополь

Был уничтожен релейный шкаф на одном из участков железной дороги вблизи Мелитополя в Запорожской области. Этот маршрут активно используют оккупационные войска для переброски техники, боеприпасов, личного состава и топлива.

В результате диверсии движение военных грузов для снабжения вражеских войск было задержано. Соответственно, событие нарушило планы российского командования на Запорожском направлении.

Краснодарск

Также в ночь на 24 августа агенты "АТЕШ" сожгли вышку сотовой связи возле города Крымск в Краснодарском крае. Эта вышка обеспечивала связью несколько воинских частей в районе, а также логистические узлы, ведущие в Анапу и на Крымский мост.

 

Уничтожены не только трансформаторы, но и все оборудование, которое находилось внутри защищенного периметра. На полное восстановление работы объекта потребуется не менее месяца.

"Российским военным в данном районе придется пользоваться альтернативными средствами связи, которые, как мы знаем, есть далеко не во всех подразделениях, - отметили в "АТЕШ". - Пока путинский режим продолжает уничтожать Россию и ее будущее - подобные объекты будут продолжать гореть по всей стране. Мы выступаем против этого режима и преступной войны, которую он развязал".

 

Также в ночь на 24 августа партизаны "АТЕШ" вывели из строя логистику оккупантов на юге Российской Федерации: был уничтожен трансформаторный шкаф на железнодорожной ветке возле Черкесска в Карачаево-Черкесской Республике. Именно по этой дороге перевозятся военные грузы, а также обеспечиваются воинские части и национальная гвардия РФ в регионе.

Ранее РБК-Украина писало о том, как партизаны "АТЭШ" разведали ключевые базы РФ во временно оккупированном Севастополе.

