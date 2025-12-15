Три чверті українців проти "російського плану" миру без гарантій, - опитування

Більшість українців, 75%, відкидають мирний план, який передбачає відведення військ з Донбасу, обмеження чисельності та можливостей української армії й водночас не містить конкретних гарантій безпеки для України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Такий показник залишається незмінним порівняно з вереснем, свідчать результати соціологічного опитування.
Згідно з даними дослідження, так званий "російський план" миру українське суспільство вважає категорично неприйнятним: три чверті респондентів заявили, що він для них абсолютно неприйнятний. Лише 17% опитаних готові погодитися на таку модель врегулювання - цей показник також не змінився з осені.
Водночас значно вищу підтримку має спільний план України та Європи. Його готові схвалити 72% українців, хоча переважно без особливого ентузіазму. Категорично проти виступають лише 14%. При цьому частка тих, хто "легко погодиться" на європейсько-український план, зросла з 18% у вересні до 31% у грудні, що свідчить про поступове зростання суспільної підтримки цього сценарію.
Нагадаємо, США, Україна та європейські партнери продовжують роботу над американською мирною ініціативою.
Документ уже зазнав змін і був скорочений із 28 до 20 пунктів. Водночас найгострішим залишається питання територій, зокрема Донбасу: Вашингтон наполягає на поступках Росії, тоді як Київ категорично відкидає такі вимоги.
За інформацією ЗМІ, сторони нині обговорюють три ключові напрями - рамкову угоду, пакет безпекових гарантій та документ щодо принципів післявоєнного відновлення. Як повідомляє WSJ, у Білому домі розраховують досягти мирної домовленості до кінця 2025 року.
15 грудня в Берліні відбулися переговори між українською та американською делегаціями, які триватимуть і надалі. Зустріч за участі президента Володимира Зеленського, спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та представників обох сторін тривала понад п’ять годин.