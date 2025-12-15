UA

Три чверті українців проти "російського плану" миру без гарантій, - опитування

Фото: три чверті українців проти "російського плану" миру без гарантій (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Більшість українців, 75%, відкидають мирний план, який передбачає відведення військ з Донбасу, обмеження чисельності та можливостей української армії й водночас не містить конкретних гарантій безпеки для України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Такий показник залишається незмінним порівняно з вереснем, свідчать результати соціологічного опитування.

Згідно з даними дослідження, так званий "російський план" миру українське суспільство вважає категорично неприйнятним: три чверті респондентів заявили, що він для них абсолютно неприйнятний. Лише 17% опитаних готові погодитися на таку модель врегулювання - цей показник також не змінився з осені.

Водночас значно вищу підтримку має спільний план України та Європи. Його готові схвалити 72% українців, хоча переважно без особливого ентузіазму. Категорично проти виступають лише 14%. При цьому частка тих, хто "легко погодиться" на європейсько-український план, зросла з 18% у вересні до 31% у грудні, що свідчить про поступове зростання суспільної підтримки цього сценарію.


 

Мирний план США для України

Нагадаємо, США, Україна та європейські партнери продовжують роботу над американською мирною ініціативою.

Документ уже зазнав змін і був скорочений із 28 до 20 пунктів. Водночас найгострішим залишається питання територій, зокрема Донбасу: Вашингтон наполягає на поступках Росії, тоді як Київ категорично відкидає такі вимоги.

За інформацією ЗМІ, сторони нині обговорюють три ключові напрями - рамкову угоду, пакет безпекових гарантій та документ щодо принципів післявоєнного відновлення. Як повідомляє WSJ, у Білому домі розраховують досягти мирної домовленості до кінця 2025 року.

15 грудня в Берліні відбулися переговори між українською та американською делегаціями, які триватимуть і надалі. Зустріч за участі президента Володимира Зеленського, спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та представників обох сторін тривала понад п’ять годин.

