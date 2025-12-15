Три четверти украинцев против "российского плана" мира без гарантий, - опрос

Такой показатель остается неизменным по сравнению с сентябрем, свидетельствуют результаты социологического опроса.

Согласно данным исследования, так называемый "российский план" мира украинское общество считает категорически неприемлемым: три четверти респондентов заявили, что он для них абсолютно неприемлем. Лишь 17% опрошенных готовы согласиться на такую модель урегулирования - этот показатель также не изменился с осени.

В то же время значительно более высокую поддержку имеет совместный план Украины и Европы. Его готовы одобрить 72% украинцев, хотя преимущественно без особого энтузиазма. Категорически против выступают лишь 14%. При этом доля тех, кто "легко согласится" на европейско-украинский план, выросла с 18% в сентябре до 31% в декабре, что свидетельствует о постепенном росте общественной поддержки этого сценария.