Три четверти украинцев против "российского плана" мира без гарантий, - опрос

Фото: три четверти украинцев против "российского плана" мира без гарантий (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Большинство украинцев, 75%, отвергают мирный план, который предусматривает отвод войск с Донбасса, ограничение численности и возможностей украинской армии и одновременно не содержит конкретных гарантий безопасности для Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Такой показатель остается неизменным по сравнению с сентябрем, свидетельствуют результаты социологического опроса.

Согласно данным исследования, так называемый "российский план" мира украинское общество считает категорически неприемлемым: три четверти респондентов заявили, что он для них абсолютно неприемлем. Лишь 17% опрошенных готовы согласиться на такую модель урегулирования - этот показатель также не изменился с осени.

В то же время значительно более высокую поддержку имеет совместный план Украины и Европы. Его готовы одобрить 72% украинцев, хотя преимущественно без особого энтузиазма. Категорически против выступают лишь 14%. При этом доля тех, кто "легко согласится" на европейско-украинский план, выросла с 18% в сентябре до 31% в декабре, что свидетельствует о постепенном росте общественной поддержки этого сценария.

 

Мирный план США для Украины

Напомним, США, Украина и европейские партнеры продолжают работу над американской мирной инициативой.

Документ уже претерпел изменения и был сокращен с 28 до 20 пунктов. В то же время самым острым остается вопрос территорий, в частности Донбасса: Вашингтон настаивает на уступках России, тогда как Киев категорически отвергает такие требования.

По информации СМИ, стороны сейчас обсуждают три ключевых направления - рамочное соглашение, пакет гарантий безопасности и документ о принципах послевоенного восстановления. Как сообщает WSJ, в Белом доме рассчитывают достичь мирной договоренности до конца 2025 года.

15 декабря в Берлине состоялись переговоры между украинской и американской делегациями, которые будут продолжаться и в дальнейшем. Встреча с участием президента Владимира Зеленского, спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и представителей обеих сторон длилась более пяти часов.

