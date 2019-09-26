Три четверти украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с президента

Абсолютное большинство украинцев (77%) одобряют внесение изменений в Конституцию об отмене неприкосновенности президента Украины, 16% не одобряют такие изменения, 7% не смогли ответить на вопрос. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Кроме того, большинство украинцев (89%) одобряют внесение изменений в Конституцию об отмене неприкосновенности народных депутатов. Не одобряют такие изменения 7% опрошенных, 4% не смогли ответить на вопрос.

Большинство опрошенных (85%) положительно относятся к внесению изменений в Конституцию, которые должны отменить неприкосновенность судей Украины, негативно относятся к этому 8% опрошенных, 7% не смогли ответить на вопрос.

Половина опрошенных украинцев (50%) не согласны с тем, что отмена депутатской неприкосновенности увеличит зависимость депутатов от президента и сделает их менее свободными в отстаивании интересов своих избирателей в Раде. Согласны с этим утверждением 40% опрошенных украинцев, 10% не смогли ответить на вопрос.

kiis.com.ua

КМИС провел опрос методом CATI телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews 9-16 сентября 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 3 июля приняла закон, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов с 2020 года.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство граждан Украины поддерживают абсолютно все законодательные инициативы президента Владимира Зеленского.