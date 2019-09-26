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Три чверті українців підтримують зняття недоторканності з президента

Новини » Політика   

Українці хочуть зняття недоторканності і з депутатів, і з президента

Абсолютна більшість українців (77%) схвалюють внесення змін до Конституції щодо скасування недоторканості президента України, 16% не схвалюють такі зміни, 7% не змогли відповісти на запитання. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Крім того, більшість українців (89%) схвалюють внесення змін до Конституції щодо скасування недоторканості народних депутатів. Не схвалюють такі зміни 7% опитаних українців, 4% не змогли відповісти на запитання

Більшість опитаних (85%) позитивно ставляться до внесення змін до Конституції, які повинні скасувати недоторканість суддів України, негативно ставляться до цього лише 8% опитаних, 7% не змогли відповісти на запитання.

Половина опитаних українців (50%) не згодні з тим, що скасування депутатської недоторканності збільшить залежність депутатів від президента і зробить їх менш вільними у відстоюванні інтересів своїх виборців в Раді. Згодні з цим твердженням 40% опитаних українців, 10% не змогли відповісти на запитання.

kiis.com.ua

КМІС провів опитування методом CATI телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews 16-19 вересня​​​​​ 2019 року по всій Україні за виключенням окупованих областей. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 2,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 3 липня ухвалила закон, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів з 2020 року.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість громадян України підтримують абсолютно всі законодавчі ініціативи президента Володимира Зеленського.

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