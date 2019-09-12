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Украинцы оценили законодательные инициативы Зеленского

Новости » Политика    12.09.2019 - 12:55
Украинцы оценили законодательные инициативы Зеленского
Фото: Владимир Зеленский в Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане одобряют расширение полномочий президента и снижение роли парламента

Большинство граждан Украины поддерживают абсолютно все законодательные инициативы президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В частности, предложение о досрочном прекращении полномочий народного депутата за кнопкодавство и прогулы одобряют 95%, сокращение количества народных депутатов с 450 до 300 поддерживают 92% граждан, а снятие депутатской неприкосновенности - 92%.

Более 70% поддерживают предоставление законодательной инициативы гражданам Украины, расширение полномочий президента при назначении руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также увеличение количества уполномоченных по правам человека (омбудсменов).

Более 60% выступают за закрепление в Конституции нормы о выборах народных депутатов по пропорциональной избирательной системе и отмену адвокатской монополии.

Украинцы оценили законодательные инициативы Зеленского

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-10 сентября 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,0%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным пороса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в начале сентября 2019 года, года 71% украинцев довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 11% - противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 3 сентября одобрила закон, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов с 2020 года.

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