Третя спроба за останні тижні: з Білорусі знову прокопали хід до Литви
На кордоні з Білоруссю виявили ще один недобудований підземний тунель, який могли викопати для нелегального перетину кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Що відомо про підземний хід
Литовські прикордонники поблизу села Латежеріс виявили підземну комунікацію, викопану під фізичним бар'єром на глибині близько 1,5 метра.
Укріплений колодами та дошками хід простягався з території Білорусі приблизно на 4 метри вглиб Литви. Його отвір з білоруського боку був замаскований камуфляжною тканиною.
У ДПС Литви зазначають, що тунель був недобудованим і не мав виходу за державний кордон, тому нелегали чи інші особи скористатися ним не встигли.
Після проведення процесуальних дій хід засипали землею. За цим фактом розпочато досудове розслідування, винним загрожує до двох років позбавлення волі.
Ситуація на литовсько-білоруському кордоні
Знайдений об'єкт став уже третім тунелем, який прикордонники Варенського загону виявили за останні тижні.
Так 23 липня недобудований тунель завдовжки 5 метрів знайшли поблизу села Піщяй. А вже 26 липня ще один 11-метровий підземний хід із будівельними матеріалами та відрами всередині виявили біля села Пертако.
Загалом від початку року литовська прикордонна служба зафіксувала вже 12 спроб незаконно потрапити до країни шляхом копання підземних ходів з території Білорусі.
Ситуація на кордоні та санкції проти РФ
Нагадаємо, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається напруженою на тлі постійних безпекових викликів.
Раніше в Альянсі наголошували, що НАТО втрутиться та розгорне додаткові сили у Литві, якщо російські провокації у регіоні спричинять критичну ситуацію.
Паралельно країни Балтії продовжують посилювати тиск на держави-агресори на законодавчому рівні.
Зокрема, у Литві пропонують продовжити санкції проти росіян та білорусів до кінця 2027 року, а у Євросоюзі розглядають можливість продовження обмежень одразу до 2028 року.