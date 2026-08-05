Третья попытка за последние недели: из Беларуси снова прокопали ход в Литву

На границе с Белоруссией обнаружили еще один недостроенный подземный тоннель, который могли выкопать для нелегального пересечения границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Что известно о подземном ходе

Литовские пограничники вблизи села Латежерис обнаружили подземную коммуникацию, выкопанную под физическим барьером на глубине около 1,5 метра.

Укрепленный бревнами и досками ход простирался с территории Беларуси примерно на 4 метра вглубь Литвы. Его отверстие с белорусской стороны было замаскировано камуфляжной тканью.

В ГНС Литвы отмечают, что туннель был недостроен и не имел выхода за государственную границу, поэтому нелегалы или другие лица воспользоваться им не успели.

После проведения процессуальных действий ход был засыпан землей. По этому факту начато досудебное расследование, виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Ситуация на литовско-белорусской границе

Обнаруженный объект стал уже третьим туннелем, который пограничники Варенского отряда обнаружили за последние недели.

Так 23 июля недостроенный тоннель длиной 5 метров обнаружили вблизи села Пищей. А уже 26 июля еще один 11-метровый подземный ход со строительными материалами и ведрами обнаружили внутри села Пертако.

В общей сложности с начала года литовская пограничная служба зафиксировала уже 12 попыток незаконно попасть в страну путем копания подземных ходов с территории Беларуси.