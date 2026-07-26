У ЄС хочуть продовжити санкції проти росіян та білорусів одразу до 2028 року
Литва пропонує продовжити дію національних санкцій проти громадян Росії та Білорусі ще на два роки - до кінця 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Деталі пропозиції
Міністерство закордонних справ Литви підготувало законопроект, який передбачає продовження терміну дії обмежувальних заходів до 31 грудня 2027 року.
Раніше Сейм продовжував такі обмеження лише на рік, а термін дії нинішніх заходів спливає 2 травня 2026 року.
У відомстві пояснили, що цей крок дозволить Литві застосовувати власні санкції на додаток до загальноєвропейських та реагувати на загрози з боку держав-агресорів.
Нових обмежень запроваджувати не планують, а існуючий комплекс заходів вважають оптимальним.
"Ми пропонуємо продовжити термін дії закону та обмежувальних заходів, передбачивши продовження не на один рік, а до 31 грудня 2027 року. Така пропозиція не суперечила б принципу пропорційності й тому факту, що обмежувальні заходи є тимчасовими і підлягають перегляду", - зазначено у пояснювальній записці МЗС Литви.
Крім того, рішення Уряду дозволить заморожувати кошти й застосовувати секторальні обмеження навіть у разі, якщо санкції на рівні ЄС перестануть діяти.
"Комплекс обмежувальних заходів, встановлений законом, оцінюється як оптимальний та збалансований; перед існуючими загрозами ці заходи необхідні та доцільні", - наголосили у литовському зовнішньополітичному відомстві.
Які обмеження вже діють
Наразі для громадян РФ та Білорусі у Литві передбачено низку суворих правил та заборон:
- Візи та електронне резидентство - припинено прийом заяв на шенгенські й національні візи (за винятком випадків за посередництва МЗС), а також на отримання статусу е-резидента.
- Посвідки на проживання - росіянам заборонено видавати посвідки на проживання, якщо вони не мають діючої візи або дозволу на проживання в іншій країні ЄС.
- Перевірки на кордоні - щодо росіян (і частково білорусів) застосовується додаткова детальна перевірка на кордоні щодо загроз національній безпеці.
- Нерухомість та фінанси - діє заборона для росіян без посвідки на проживання купувати нерухомість. Також заборонено ввозити та вивозити готівкову гривню й імпортувати російські та білоруські сільгосппродукти й корми.
- Анулювання дозволів - громадяни РФ втрачають тимчасову посвідку на проживання, якщо протягом останніх трьох місяців більше ніж один раз виїжджали до РФ або Білорусі (окрім перевізників та поважних причин).
Санкції ЄС проти РФ
Нагадаємо, що країни Європейського союзу тривалий час узгоджували чергові обмеження проти Росії. Зокрема, Вільнюс застерігав союзників від поступок Москві та закликав зберігати принципову позицію щодо тиску на агресора.
Водночас ухвалений 21-й пакет санкцій ЄС вже спричинив серйозний скрутний стан для російського фінансового сектору. Нові обмеження практично заблокували проведення міжнародних грошових переказів з РФ та позбавили Кремль ключових важелів впливу у світовому спорті.