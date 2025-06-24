Третя штурмова контратакує на сході: знищено взвод окупантів (відео)

Як зазначили в Третій штурмовій, українські воїни провели успішні рейдово-ударні дії в районі села Рідкодуб Донецької області.



"У результаті наступальних дій було ліквідовано взвод 283-го мотострілецького полку 144-ї дивізії 20-ї армії РФ. Бійці бригади зачистили ворожі позиції та закріпилися", - додали в бригаді.

Завдяки зусиллям 3-ї роти "Karakurt Colony" 2-го механізованого батальйону тактичне становище українських сил на цьому напрямку покращилося.

"Ворог посилює активні штурмові дії вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Незважаючи на це, Третя штурмова не лише стримує тиск, а й контратакує противника, посилюючи суміжні підрозділи", - зазначили в бригаді.