Третя штурмова контратакує на сході: знищено взвод окупантів (відео)

Українські захисники з Третьої штурмової бригади вибили окупантів з позицій на кордоні Харківської та Донецької областей. Вони знищили цілий взвод росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову у Facebook.
Як зазначили в Третій штурмовій, українські воїни провели успішні рейдово-ударні дії в районі села Рідкодуб Донецької області.
Завдяки зусиллям 3-ї роти "Karakurt Colony" 2-го механізованого батальйону тактичне становище українських сил на цьому напрямку покращилося.
"Ворог посилює активні штурмові дії вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Незважаючи на це, Третя штурмова не лише стримує тиск, а й контратакує противника, посилюючи суміжні підрозділи", - зазначили в бригаді.
Нагадаємо, раніше Військово-морські сили ЗСУ показали, як українські захисники змогли знищити катер із російським десантом поблизу берегів Херсонської області.
Також Генштаб ЗСУ сьогодні, 24 червня, доповів, що за минулу добу росіяни втратили 1200 солдатів.
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