Третья штурмовая контратакует на востоке: уничтожен взвод оккупантов (видео)

Как отметили в Третьей штурмовой, украинские воины провели успешные рейдово-ударные действия в районе села Редкодуб Донецкой области.



"В результате наступательных действий был ликвидирован взвод 283-го мотострелкового полка 144-й дивизии 20-й армии РФ. Бойцы бригады зачистили вражеские позиции и закрепились", - добавили в бригаде.

Благодаря усилиям 3-й роты "Karakurt Colony" 2-го механизированного батальона тактическое положение украинских сил на этом направлении улучшилось.

"Враг усиливает активные штурмовые действия вдоль всей линии боевого столкновения. Несмотря на это, Третья штурмовая не только сдерживает давление, но и контратакует противника, усиливая смежные подразделения", - отметили в бригаде.