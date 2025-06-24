ЗСУ ліквідували катер з ворожим десантом у Чорному морі (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

"Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Дякую військовим морякам за гарну роботу", - зазначили у Військово-морських силах.

РФ боїться за власний флот

Раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни зараз не вважають безпечною навіть воєнну гавань в Новоросійську, особливо після того, як були вимушені покинути свою основну базу в Севастополі.

Останнім часом ЗСУ активно формують флотилію морських безпілотників, важливою складовою якої стануть безекіпажні платформи, здатні запускати ударні дрони-камікадзе. Ці платформи призначені для ураження як наземних, так і маневрених надводних цілей.

Саме тому кожної серйозної повітряної тривоги кораблі РФ виходять з воєнної гавані, щоб не потрапити під удар. При чому в морі вони знаходитися теж не можуть, тому що там можна зустрітися з морськими дронами.

Так, у ніч на 3 травня в Новоросійську пролунали вибухи через атаку дронів. Місцеві канали РФ писали про комбіновану атаку по Новоросійську. Як зазначали, російські військові знищували безекіпажні катери та безпілотники, які надходили кількома хвилями.

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