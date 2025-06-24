РФ втратила за добу ще 1200 солдатів і сотню одиниць автотехніки, - Генштаб

За останню добу, з 23 на 24 червня, росіяни втрати у боях проти України ще 1200 солдатів. Також ЗСУ знищили 21 артсистему та 100 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 червня 2025 року орієнтовно становлять: особового складу - близько 1 013 700 (+1200) осіб поранено/ліквідовано;

танків - 10 966 (+1) од.;

бойових броньованих машин - 22 879 (+7) од.;

артилерійських систем - 29 511 (+21) од.;

РСЗВ - 1424 (+1) од.;

засоби ППО - 1188 од.;

літаків - 416 од.;

гелікоптерів - 337 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41 915 (+198) од.;

крилатих ракет - 3388 (+12) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 52 961 (+100) од.;

спеціальної техніки - 3920 од.