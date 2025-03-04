Третя річниця окупації ЗАЕС. МЗС закликає міжнародних партнерів до дій

За повідомленням МЗС, Росія системно намагається приховати свої злочини, легітимізувати окупацію станції, розповсюджувати інформаційні маніпуляції, зокрема через державну корпорацію "Росатом".

Україна закликає міжнародних партнерів до конкретних дій, які мають стати чіткою відповіддю на ядерний шантаж.

Вони мають включати розширення санкцій проти "Росатому" і припинення співпраці з ним у цивільному атомному секторі.

Як відмічає МЗС, МАГАТЕ має зайняти більш принципову позицію та визнати, що робота місії на ЗАЕС відбувається в умовах незаконної окупації. Агентство має наполягати на виведенні російських військових і персоналу зі станції. Незаконний російський контроль ставить під загрозу ядерну безпеку. Такі дії як запуск реакторів чи перезавантаження палива є виключною компетенцією України. Всі спроби Росії нав’язати свої правила та ухвалювати рішення від імені ЗАЕС є нелегітимними.

Три роки окупація ЗАЕС

4 березня 2025 року виповнилося три роки з моменту, коли Росія атакувала та захопила найбільший ядерний об’єкт Європи - Запорізьку АЕС.

Російський напад і захоплення ЗАЕС стали безпрецедентними в світовій історії. Вперше в історії атомна станція, яка перебуває під гарантіями МАГАТЕ, управляється не правомірним оператором, а державою-агресором.

В МЗС вважають, що це частина ширшої стратегії незаконного привласнення українських ядерних об’єктів, зокрема захоплення дослідного реактора в Севастополі у 2014 році та спроби окупації Чорнобильської АЕС.