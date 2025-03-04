Третья годовщина оккупации ЗАЭС. МИД призвал международных партнеров к действиям

По сообщению МИД, Россия системно пытается скрыть свои преступления, легитимизировать оккупацию станции, распространять информационные манипуляции, в частности через государственную корпорацию "Росатом".

Украина призывает международных партнеров к конкретным действиям, которые должны стать четким ответом на ядерный шантаж.

Они должны включать расширение санкций против "Росатома" и прекращение сотрудничества с ним в гражданском атомном секторе.

Как отмечает МИД, МАГАТЭ должно занять более принципиальную позицию и признать, что работа миссии на ЗАЭС происходит в условиях незаконной оккупации. Агентство должно настаивать на выводе российских военных и персонала со станции. Незаконный российский контроль ставит под угрозу ядерную безопасность. Такие действия как запуск реакторов или перезагрузка топлива является исключительной компетенцией Украины. Все попытки России навязать свои правила и принимать решения от имени ЗАЭС являются нелегитимными.

Три года оккупация ЗАЭС

4 марта 2025 года исполнилось три года с момента, когда Россия атаковала и захватила крупнейший ядерный объект Европы - Запорожскую АЭС.

Российское нападение и захват ЗАЭС стали беспрецедентными в мировой истории. Впервые в истории атомная станция, которая находится под гарантиями МАГАТЭ, управляется не правомерным оператором, а государством-агрессором.

В МИД считают, что это часть более широкой стратегии незаконного присвоения украинских ядерных объектов, в частности захват исследовательского реактора в Севастополе в 2014 году и попытки оккупации Чернобыльской АЭС.