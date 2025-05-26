Третя нічна атака на Київ: що зруйнували дрони РФ цього разу

Столиця України, Київ, третю ніч поспіль перебувала під масованою атакою російських дронів. Тривога у столиці тривала 6 годин.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко у Telegram.
Ткаченко уточнив, що ворог бив по столиці ударними дронами. Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.
"На щастя, обійшлося без постраждалих. Дякую Силам оборони за ефективну роботу. Дякую всім хто ліквідує наслідки атак та допомагає жителям столиці", - написав він.
У ніч на 26 травня, російські війська знову здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи дрони-камікадзе "Шахед". Слід зазначити, що протягом останніх двох діб Російська Федерація завдала наймасштабніші ракетно-дронові удари за весь час повномасштабної війни.
Також у ніч на 25 травня агресор атакував 13 областей України.Тоді окупанти використали десятки балістичних та крилатих ракет, а також близько 300 безпілотників.
Окрім цього 24 травня, Росія завдала комбінованого удару по Києву, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони. Тоді по Україні було випущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних БпЛА. ППО знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів. За словами представника ПС Юрія Ігната, дев'ять балістичних ракет були націлені саме на Київ.
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