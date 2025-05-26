Третья ночная атака на Киев: что разрушили дроны РФ на этот раз

Ткаченко уточнил, что враг бил по столице ударными дронами. В результате атаки есть повреждения в Днепровском районе города. В одном из жилых домов выбиты окна. Также, зафиксировано падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Спасибо Силам обороны за эффективную работу. Спасибо всем кто ликвидирует последствия атак и помогает жителям столицы", - написал он.

Третья массированная атака по Украине подряд

В ночь на 26 мая, российские войска снова совершили массированную атаку на Украину, используя дроны-камикадзе "Шахед". Следует отметить, что в течение последних двух суток Российская Федерация нанесла самые масштабные ракетно-дронные удары за все время полномасштабной войны.

Также в ночь на 25 мая агрессор атаковал 13 областей Украины. тогда оккупанты использовали десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 беспилотников.