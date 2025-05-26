Третья ночная атака на Киев: что разрушили дроны РФ на этот раз

Столица Украины, Киев, третью ночь подряд находилась под массированной атакой российских дронов. Тревога в столице продолжалась 6 часов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник военной администрации Киева Тимур Ткаченко в Telegram.
Ткаченко уточнил, что враг бил по столице ударными дронами. В результате атаки есть повреждения в Днепровском районе города. В одном из жилых домов выбиты окна. Также, зафиксировано падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха.
"К счастью, обошлось без пострадавших. Спасибо Силам обороны за эффективную работу. Спасибо всем кто ликвидирует последствия атак и помогает жителям столицы", - написал он.
В ночь на 26 мая, российские войска снова совершили массированную атаку на Украину, используя дроны-камикадзе "Шахед". Следует отметить, что в течение последних двух суток Российская Федерация нанесла самые масштабные ракетно-дронные удары за все время полномасштабной войны.
Также в ночь на 25 мая агрессор атаковал 13 областей Украины. тогда оккупанты использовали десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 беспилотников.
Кроме этого 24 мая, Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, применив одновременно баллистические ракеты и дроны. Тогда по Украине было выпущено 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных БпЛА. ПВО уничтожила шесть ракет и обезвредила 245 дронов. По словам представителя ПС Юрия Игната, девять баллистических ракет были нацелены именно на Киев.
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