Третья фаза испытаний: Оксфордский университет заявил о безопасности вакцины AstraZeneca

Оксфордский университет обнародовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca. Они показали безопасность препарата.
Указано, что исследования прошли в США, Чили и Перу, в них приняли участие более 32 тысяч добровольцев всех возрастных групп.
Им вводили либо две дозы препарата либо плацебо с интервалом в четыре недели.
"Данные показывают, что вакцина на 79% эффективна против COVID-19 с симптомами и на 100% эффективна против тяжелого или критического течения заболевания", - гласит сообщение.
Профессор Сара Гилберт, один из разработчиков препарата, отметила, что вакцина от AstraZeneca показала высокий уровень защиты от COVID-19 во многих странах и среди людей разных возрастов.
"Мы надеемся, что это приведет к еще более широкому использованию вакцины", - заявила Гилберт.
Она отметила, что случаи, когда у людей возникали проблемы со здоровьем после вакцинации, были всегда, однако это не значит, что их вызвал именно препарат.
Напомним, исследование вакцины AstraZeneca в США показало ее эффективность в 100% случаях тяжелого течения заболевания.
Как писало РБК-Украина, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca.
Отметим, ряд стран в ЕС заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. Позже несколько стран объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca.