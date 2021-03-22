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Третя фаза випробувань: Оксфордський університет заявив про безпеку вакцини AstraZeneca

Автор: Юлія Струк

Оксфордський університет оприлюднив результати третьої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу фармкомпанії AstraZeneca. Вони показали безпечність препарату.

Про це сказано в повідомленні на сайті університету.

Зазначено, що дослідження пройшли в США, Чилі і Перу, в них взяли участь понад 32 тисячі добровольців усіх вікових груп.

Їм вводили або дві дози препарату або плацебо з інтервалом у чотири тижні.

"Дані показують, що вакцина на 79% ефективна проти COVID-19 з симптомами і на 100% ефективна проти важкого або критичного перебігу захворювання", - свідчить повідомлення.

Професор Сара Гілберт, один з розробників препарату, зазначила, що вакцина від AstraZeneca показала високий рівень захисту від COVID-19 в багатьох країнах і серед людей різного віку.

"Ми сподіваємося, що це призведе до ще ширшого використання вакцини", - заявила Гілберт.

Вона зазначила, що випадки, коли у людей виникали проблеми зі здоров'ям після вакцинації, були завжди, проте це не означає, що їх викликав саме препарат.

Нагадаємо, дослідження вакцини AstraZeneca в США показало її ефективність у 100% випадках тяжкого перебігу захворювання.

Як писало РБК-Україна, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен пригрозила забороною на експорт компанії AstraZeneca.

Відзначимо, ряд країн у ЄС заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів. Пізніше кілька країн оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca.

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