В ЕС массово возобновляют использование вакцины AstraZeneca: список стран

Вечером 18 марта ряд стран объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca. Информация появилась после заключения Европейского агентства по контролю медикаментов (EMA) относительно безопасности вакцины.

Об этом сообщают Reuters и The Guardian .

Как сообщает The Guardian , Германия начнет снова вакцинировать своих граждан вакциной AstraZeneca с 19 марта, а Испания - со следующей недели.

Напомним, ранее ряд стран, среди которых Дания, Швеция, Кипр, Словения, Португалия, Испания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca за якобы образования тромбов.

В Норвегии ученые выяснили, что вакцина против коронавируса от британо-шведской компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию. В дальнейшем она может вести к образованию тромбов.

Однако 18 марта Европейское агентство по контролю медикаментов (EMA) одобрило дальнейшую вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Регулятор не выявил возможность увеличения риска тромбоза от применения вакцины.

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Там заявили, что случаи тромбозов у привитых не связанны с вакцинацией.

Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверенные данные о состоянии 17 миллионов человек, которых привили AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.

16 марта Франция и Италия заявили о готовности восстановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Официально о восстановлении было объявлено уже сегодня, 18 марта.

Также Бельгия и Эстония заявили, что не будут останавливать вакцинацию от коронавируса вакциной компании AstraZeneca.