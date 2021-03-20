Глава Еврокомиссии поставила ультиматум AstraZeneca
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca. Компания поставила только часть согласованного количества препарата.
Об этом она заявила в интервью Funkle Mediengruppe.
Глава Еврокомиссии сообщила, что компания AstraZeneca доставила в Европу только 30% от согласованного с ЕС количества препаратов.
"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание AstraZeneca: вы сначала выполняете свой контракт с Европой, прежде чем начнете поставлять в другие страны", - сказала фон дер Ляйен.
Отметим, задержки с доставкой в AstraZeneca объясняют проблемой производства.
В конце февраля Reuters сообщил, что AstraZeneca во втором квартале 2021 года сможет поставить менее 90 млн доз вакцины в Европейский союз, в то время как по контракту она обязалась доставить в страны сообщества 180 млн доз.
Напомним, ранее Дания, Швеция, Кипр, Словения, Португалия, Испания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.
Однако, потом несколько стран объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca.