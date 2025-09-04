У третього за тиждень лідера ЄС сталася проблема з літаком

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес не зміг прибути на саміт коаліції охочих у Парижі через технічні проблеми з його літаком. Це вже третій авіаінцидент за тиждень за участю ключових європейських лідерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Прем'єр-міністр Іспанії сьогодні віртуально відвідає саміт коаліції охочих після того, як через технічну проблему на його літаку він не зміг бути присутнім особисто.
Як повідомляється, Санчес був у повітрі, коли через проблеми з його літаком йому довелося повернутися до Мадрида, повідомив речник його офісу.
Примітно, що це сталося після того, як літак голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн був вражений системою глушіння GPS, яку нібито встановила Росія, але немає жодних натяків на те, що це було пов'язано із сьогоднішнім питанням.
Водночас варто нагадати, що вчора літак із президентом Литви Гітанасом Науседою на борту деякий час не міг приземлитися в аеропорту Вільнюса через повідомлення про виявлення безпілотника.
Сьогодні, 4 вересня, близько 30 лідерів з всього світу зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити майбутні гарантії безпеки для Києва. Це відбувається на фоні відсутності чітких гарантій від США.
За інформацією Reuters, союзники України вже завершили технічні плани щодо цих гарантій та готують політичний сигнал американському президентові.
Своєю чергою цю інформацію підтвердив і президент Франції Еммануель Макрон. Він повідомив, що підготовка гарантій безпеки для України завершена, а внески союзників були задокументовані та підтверджені на рівні міністрів оборони.
Зауважимо, що ще вчора Зеленський розповідав, що європейських гарантій безпеки може бути недостатньо, щоб стримати можливе нове вторгнення Росії, і пояснив, чому участь Сполучених Штатів є критично важливою.