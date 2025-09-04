У третього за тиждень лідера ЄС сталася проблема з літаком

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес не зміг прибути на саміт коаліції охочих у Парижі через технічні проблеми з його літаком. Це вже третій авіаінцидент за тиждень за участю ключових європейських лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Прем'єр-міністр Іспанії сьогодні віртуально відвідає саміт коаліції охочих після того, як через технічну проблему на його літаку він не зміг бути присутнім особисто.

Як повідомляється, Санчес був у повітрі, коли через проблеми з його літаком йому довелося повернутися до Мадрида, повідомив речник його офісу.

Примітно, що це сталося після того, як літак голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн був вражений системою глушіння GPS, яку нібито встановила Росія, але немає жодних натяків на те, що це було пов'язано із сьогоднішнім питанням.