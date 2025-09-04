У третьего за неделю лидера ЕС произошла проблема с самолетом

Премьер-министр Испании Педро Санчес не смог прибыть на саммит коалиции желающих в Париже из-за технических проблем с его самолетом. Это уже третий авиаинцидент за неделю с участием ключевых европейских лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Премьер-министр Испании сегодня виртуально посетит саммит коалиции желающих после того, как из-за технической проблемы на его самолете он не смог присутствовать лично. Как сообщается, Санчес был в воздухе, когда из-за проблем с его самолетом ему пришлось вернуться в Мадрид, сообщил представитель его офиса. Примечательно, что это произошло после того, как самолет председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен был поражен системой глушения GPS, которую якобы установила Россия, но нет никаких намеков на то, что это было связано с сегодняшним вопросом.