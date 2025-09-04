У третьего за неделю лидера ЕС произошла проблема с самолетом
Премьер-министр Испании Педро Санчес не смог прибыть на саммит коалиции желающих в Париже из-за технических проблем с его самолетом. Это уже третий авиаинцидент за неделю с участием ключевых европейских лидеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Премьер-министр Испании сегодня виртуально посетит саммит коалиции желающих после того, как из-за технической проблемы на его самолете он не смог присутствовать лично.
Как сообщается, Санчес был в воздухе, когда из-за проблем с его самолетом ему пришлось вернуться в Мадрид, сообщил представитель его офиса.
Примечательно, что это произошло после того, как самолет председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен был поражен системой глушения GPS, которую якобы установила Россия, но нет никаких намеков на то, что это было связано с сегодняшним вопросом.
В то же время стоит напомнить, что вчера самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой на борту некоторое время не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за сообщения об обнаружении беспилотника.
Встреча в Париже
Сегодня, 4 сентября, около 30 лидеров со всего мира встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить будущие гарантии безопасности для Киева. Это происходит на фоне отсутствия четких гарантий от США.
По информации Reuters, союзники Украины уже завершили технические планы по этим гарантиям и готовят политический сигнал американскому президенту.
В свою очередь эту информацию подтвердил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он сообщил, что подготовка гарантий безопасности для Украины завершена, а взносы союзников были задокументированы и подтверждены на уровне министров обороны.
Заметим, что еще вчера Зеленский рассказывал, что европейских гарантий безопасности может быть недостаточно, чтобы сдержать возможное новое вторжение России, и объяснил, почему участие Соединенных Штатов является критически важным.