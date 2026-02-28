ua en ru
Третій термін для Трампа? Президент США зробив гучну заяву в Техасі

США, Субота 28 лютого 2026 07:20
Третій термін для Трампа? Президент США зробив гучну заяву в Техасі Фото: Дональд Трамп (flickr.com photos worldeconomicforum)
Автор: Никончук Анастасія

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає себе вправі претендувати ще на один президентський термін, оскільки, на його думку, на виборах 2020 року його "обдурили".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.

Заява про новий термін

Перед вильотом до Техасу Трамп сказав: "Чи варто нам залишитися ще на один термін? Ну, у нас є на це право, тому що вони обдурили нас у другому турі - якщо подумати, то у нас дійсно є на це право".

Водночас CNN підкреслює, що доказів масштабних фальсифікацій на виборах 2020 року, за підсумками яких переміг Джо Байден, представлено не було.

Виступ у Техасі

Заява прозвучала під час виступу в порту Корпус-Крісті. Президент з'явився в капелюсі з написом "Американська бухта" і вийшов під пісню "Боже, благослови США" Лі Грінвуда.

У своїй промові він підбив підсумки стану справ у країні та розповів історію про знайомого, який відзначив поліпшення сімейного життя завдяки зростанню пенсійного рахунку 401(k) на тлі політики адміністрації Трампа.

Раніше про третій термін

У жовтні минулого року Трамп відкидав наміри балотуватися на третій термін. У листопаді, відповідаючи на запитання про ймовірну кампанію 2028 року, він заявив, що Республіканська партія має "сильну лаву запасних" на відміну від демократів.

Нагадуємо, що Вашингтон зберігає тиск на Москву і продовжує військову підтримку України, однак у США наголошують, що конфлікт не може бути врегульований винятково силовим шляхом, при цьому терпіння президента Дональд Трамп щодо тривалої війни не є безмежним.

Зазначимо, що Сполучені Штати на даному етапі не ухвалили остаточного рішення щодо можливого військового удару по Ірану, хоча у Вашингтоні висловлюють незадоволення темпами і результатами переговорів щодо ядерної програми.

