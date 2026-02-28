Третий срок для Трампа? Президент США сделал громкое заявление в Техасе

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя вправе претендовать еще на один президентский срок, поскольку, по его мнению, на выборах 2020 года его "обманули".

Заявление о новом сроке

Перед вылетом в Техас Трамп сказал: "Стоит ли нам остаться еще на один срок? Ну, у нас есть на это право, потому что они обманули нас во втором туре – если подумать, то у нас действительно есть на это право".

При этом CNN подчеркивает, что доказательств масштабных фальсификаций на выборах 2020 года, по итогам которых победил Джо Байден, представлено не было.

Выступление в Техасе

Заявление прозвучало во время выступления в порту Корпус-Кристи. Президент появился в шляпе с надписью "Американская бухта" и вышел под песню "Боже, благослови США" Ли Гринвуда.

В своей речи он подвел итоги положения дел в стране и рассказал историю о знакомом, который отметил улучшение семейной жизни благодаря росту пенсионного счета 401(k) на фоне политики администрации Трампа.

Ранее о третьем сроке

В октябре прошлого года Трамп исключал намерения баллотироваться на третий срок. В ноябре, отвечая на вопросы о возможной кампании в 2028 году, он заявил, что у Республиканской партии есть "сильная скамейка запасных" в отличие от демократов.