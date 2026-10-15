Третій рівень небезпеки від УкрГМЦ: яким річкам бракуватиме води до кінця жовтня

Чим небезпечна ситуація на деяких українських річках

Згідно з даними УкрГМЦ, у період 16-30 жовтня на деяких річках України у різних областях утримуватиметься малоінтенсивне зниження рівнів води - до найнижчих значень за весь період спостережень.

"Місцями - нижче за них", - наголосили спеціалісти.

Не виключається також подальше зменшення водності окремих артерій:

або до критеріїв маловоддя;

або нижче за них.

"На більшості ділянок річок із значним заростанням русел водною рослинністю, на окремих ділянках малих рiчок - до відсутності стоку", - уточнили експерти УкрГМЦ.

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Де в Україні ймовірні стихійні гідрологічні явища

Згідно з попередженням УкрГМЦ, стихійні гідрологічні явища з 16 до 30 жовтня 2026 року можуть спостерігатись:

на рiчках басейну Дністра - у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях;

- у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях; на річках суббасейну Сяну - у Львівській області;

- у Львівській області; на річках суббасейну Західного Бугу - у Львівській та Волинській областях;

- у Львівській та Волинській областях; на річках суббасейну Прип'ятi - у Волинській, Рiвненській та Житомирській областях;

- у Волинській, Рiвненській та Житомирській областях; на річках суббасейну Тиси - у Закарпатській області.

"ІІІ рівень небезпеки - коричневий", - наголосили спеціалісти.

Попередження про стихійні гідрологічні явища в Україні 16-30 жовтня (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Що реально означає "коричневий" рівень небезпеки

Згідно з Переліком гідрологічних явищ I, II, III рівнів небезпеки на водних об'єктах суші України, так званий "коричневий" - це найвищий рівень небезпеки.

Він сигналізує про низькі рівні води - критичний дефіцит води чи маловоддя.

На противагу йому виступає "червоний" (також III) рівень небезпеки.

Він сигналізує про протилежну до цієї ситуацію - надлишок води чи паводок.

Перелік гідрологічних явищ I, II та III рівнів небезпеки на водних об'єктах суші України (інфографіка: meteo.gov.ua/Hidrolohichni-poperedzhennya)

В цілому (на практиці) "коричневий" рівень небезпеки характеризується тим, що рівні води опускаються нижче:

проектних відміток водозабірних споруд і насосних станцій;

навігаційних відміток на судноплавних річках і водосховищах.

Із тривалістю утримання впродовж одного місяця та більше.

Інша характеристика - зниження рівнів води у період межені нижче найнижчих за період спостереження відміток (із утриманням впродовж місяця та більше).

Тобто "коричневий" рівень - це фактично посуха або ж суттєве обміління річок.

Коли води стає настільки мало, що це заважає нормальному функціонуванню інфраструктури та може бути критичним для екосистем.