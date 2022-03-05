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Третий раунд переговоров с Россией состоится в понедельник, - Арахамия

Автор: Сергей Пышкин

Украинская и российская стороны договорились о третьем раунде переговоров. Он состоится уже в понедельник 7 марта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Третий раунд переговоров состоится в понедельник", - пишет Арахамия.

Напомним, РБК-Украина писало о первых подробностях второго раунда переговоров между Украиной и Россией.

Война России против Украины продолжается десятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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