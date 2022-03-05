Третій раунд переговорів з Росією відбудеться у понеділок, - Арахамія

Українська та російська сторони домовились про третій раунд переговорів. Він відбудиться вже в понеділок 7 березня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
"Третій раунд перемовин відбудеться у понеділок", - пише Арахамія.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про перші подробиці другого раунду переговорів між Україною та Росією.
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