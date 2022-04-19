Третий день без гуманитарных коридоров. Россия отказала в эвакуации из Мариуполя

Украина третий день подряд не может согласовать с российской стороной гуманитарные коридоры. Кроме того, оккупанты отказываются открыть коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Сегодня, 19 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров нет. Продолжаются интенсивные обстрелы на Донбассе. По Мариуполю: россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска", - отметила она.

По ее словам, продолжаются переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях.