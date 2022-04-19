Третій день без гуманітарних коридорів. Росія відмовила в евакуації з Маріуполя
Україна третій день поспіль не може узгодити з російською стороною гуманітарні коридори. Крім того, окупанти відмовляються відкрити коридор для евакуації мирних жителів з Маріуполя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.
"Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає. Тривають інтенсивні обстріли на Донбасі. По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська", - зазначила вона.
За її словами, тривають переговори про відкриття гуманітарних коридорів у Херсонській та Харківській областях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила на сьогодні два евакуаційні поїзди зі сходу.
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