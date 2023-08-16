Третина бюджету України йде на виплати військовим, - Мінфін

Як повідомляється, усього за січень-липень цього року видатки загального фонду державного бюджету становили 1,64 тлрн гривень, з яких у липні - 231,8 млрд гривень.

Найбільшою статтею видатків (40,8% від загального обсягу) була оплату праці з нарахуваннями - на неї витратили 669,9 млрд гривень. Причому на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 518,8 млрд гривень.

Другою найбільшою статтею є оплата використання товарів і послуг (24,8% від загального обсягу видатків) - на неї спрямували 406,3 млрд гривень, зокрема 65,3 млрд гривень у липні.

Більша частина цієї суми також йде на ЗСУ - 276,9 млрд гривень витратили на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, пального, харчування тощо.

Ще 78,6 млрд гривень перераховано Національною службою здоров’я на програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

Третьою за обсягом статтею було соціальне забезпечення (пенсії, стипендії тощо) - 304,6 млрд гривень. З них 159 млрд гривень спрямували на трансферт Пенсійному фонду для забезпечення виплати пенсій, 105,5 млрд гривень - для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист та підтримку населення.

Також серед найбільших статей - трансферти місцевим бюджетам (5,6% всіх видатків, або 92,3 млрд гривень) та обслуговування державного боргу (7,8% видатків, або 128,1 млрд гривень).

Доплати військовим

Після початку повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Проте з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

10 квітня Рада підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, у розмірі 30 тисяч гривень. При цьому рішення ускладнило переговори з МВФ, оскільки суперечить зобов’язанням української влади.

Закон про повернення доплат усім військовим в розмірі 30 тисяч гривень не подали на підпис президенту Володимиру Зеленському. Замість цього в Раді створили робочу групу для розв'язання цих питань.

Водночас Кабінет міністрів ухвалив постанову, що внормовує питання щомісячних доплат для захисників України. Зокрема рішення стосуватиметься військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників.