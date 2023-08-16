Треть бюджета Украины идет на выплаты военным, - Минфин

Как сообщается, всего за январь-июль этого года расходы общего фонда государственного бюджета составили 1,64 трлн гривен, из которых в июле - 231,8 млрд гривен.

Наибольшей статьей расходов (40,8% от общего объема) была оплата труда с начислениями - на нее потратили 669,9 млрд гривен. Причем на денежное содержание военнослужащих направлено 518,8 млрд гривен.

Второй самой большой статьей является оплата использования товаров и услуг (24,8% от общего объема расходов) - на нее направили 406,3 млрд гривен, в том числе 65,3 млрд гривен в июле.

Большая часть этой суммы также идет на ВСУ - 276,9 млрд гривен потратили на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, горючего, питания и т.д.

Еще 78,6 млрд гривен перечислено Национальной службой здоровья на программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Третьей по объему статьей было социальное обеспечение (пенсии, стипендии и т.п.) - 304,6 млрд гривен. Из них 159 млрд гривен направили на трансферт Пенсионному фонду для обеспечения выплаты пенсий, 105,5 млрд гривен - для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту и поддержку населения.

Также среди самых больших статей - трансферты местным бюджетам (5,6% всех расходов, или 92,3 млрд гривен) и обслуживание государственного долга (7,8% расходов, или 128,1 млрд гривен).

Доплаты военным

После начала полномасштабной войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Однако с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

10 апреля Рада поддержала возвращение надбавок военным, полицейским, службе гражданской защиты, в размере 30 тысяч гривен. При этом решение усложнило переговоры с МВФ, поскольку противоречит обязательствам украинских властей.

Закон о возврате доплат всем военным в размере 30 тысяч гривен не подали на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Вместо этого в Раде была создана рабочая группа для решения этих вопросов.

В то же время Кабинет министров принял постановление, нормирующее вопросы ежемесячных доплат для защитников Украины. В частности, решение будет касаться военнослужащих, правоохранителей и спасателей.