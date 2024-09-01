Третє "золото" для України. Сербін виборов нагороду Паралімпіади-2024 у плаванні

Нагадаємо, що українські паралімпійці вже 4 день продовжують здобувати високі нагороди на Паралімпіаді-2024, яка триває в Парижі.

Детальніше про те, скільки медалей в активі нашої збірної і яке місце Україна посідає в загальному медальному заліку після третього дня змагань, модна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас варто зауважити, що вже за сьогодні Україна здобула друге "золото" та ще одне "срібло" на Паралімпіаді-2024.

Крім того, сьогодні Україна завоювала історичну медаль у бочі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.