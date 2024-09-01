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Третє "золото" для України. Сербін виборов нагороду Паралімпіади-2024 у плаванні

Фото: Михайло Сербін виборов "золото" на Паралімпіаді-2024 (x.com/Para_swimming)
Автор: Каріна Левицька

Михайло Сербін здобув найвищу нагороду на Паралімпіаді-2024. Це вже трете "золото" для України на цьогорічних змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Сербін здобув третє "золото" України на Паралімпіаді-2024 у плаванні на дистанції 100 м на спині (клас S11).

У фіналі він проплив з часом 1:05.84 хвилин, оновивши власний світовий рекорд на 0.17 секунд.

 

Нагадаємо, що українські паралімпійці вже 4 день продовжують здобувати високі нагороди на Паралімпіаді-2024, яка триває в Парижі.

Детальніше про те, скільки медалей в активі нашої збірної і яке місце Україна посідає в загальному медальному заліку після третього дня змагань, модна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас варто зауважити, що вже за сьогодні Україна здобула друге "золото" та ще одне "срібло" на Паралімпіаді-2024.

Крім того, сьогодні Україна завоювала історичну медаль у бочі.

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