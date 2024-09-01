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Третье "золото" для Украины. Сербин завоевал награду Паралимпиады-2024 в плавании

Фото: Михаил Сербин завоевал "золото" на Паралимпиаде-2024 (x.com/Para_swimming)
Автор: Карина Левицкая

Михаил Сербин получил высшую награду на Паралимпиаде-2024. Это уже третье "золото" для Украины на соревнованиях этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сербин завоевал третье "золото" Украины на Паралимпиаде-2024 в плавании на дистанции 100 м на спине (класс S11).

В финале он проплыл со временем 1:05.84 минуты, обновив собственный мировой рекорд на 0.17 секунд.

 

Напомним, что украинские паралимпийцы уже 4 день продолжают получать высокие награды на Паралимпиаде-2024, продолжающейся в Париже.

Детальнее о том, сколько медалей в активе нашей сборной и какое место Украина занимает в общем медальном зачете после третьего дня соревнований, модна узнать в материале РБК-Украина.

В то же время, стоит отметить, что уже сегодня Украина получила второе "золото" и еще одно "серебро" на Паралимпиаде-2024.

Кроме того, сегодня Украина завоевала историческую медаль в боче.

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