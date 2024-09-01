Україна здобула друге "золото" та ще одне "срібло" на Паралімпіаді-2024

Збірна України на Паралімпійських іграх 2024 року здобула другу золоту медаль. Також українці вибороли ще одне "срібло".

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на офіційний сайт Міжнародного паралімпійського комітету.

Роман Полянський виборов "срібло" у парних одиночках (клас PR1). Це третя медаль українця у кар'єрі в академічному веслуванні на Паралімпіадах.

Також сьогодні Україна здобула десяту срібну медаль на Паралімпіаді-2024 і першу медаль в академічному веслуванні.

"Срібло" зі стрибків у довжину класу T12 здобула іспанка Сара Мартінес, а "бронзу" представниця Алжиру Лінда Хамрі.

Сьогодні 43-річна Оксана Зубковська здобула чемпіонство у змаганнях зі стрибків у довжину класу T12. Вона вп'яте поспіль стає чемпіонкою Паралімпіад.

Україна на Паралімпіаді-2024

Україну на Паралімпійських іграх 2024 року у Парижі представляють 140 спортсменів.

Українська збірна здобула вже 21 медаль - дві "золоті", десять "срібних" та дев'ять "бронзових". Україна у медальному заліку на 15 місці.

У другий день Паралімпіади здобула першу золоту медаль. У плаванні вільним стилем на стометрівці серед чоловіків тріумфував Олександр Комаров (клас S5).

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