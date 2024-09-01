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Паралімпіада-2024: медальний залік після третього дня, яке місце в України

Париж, Неділя 01 вересня 2024 01:35
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Паралімпіада-2024: медальний залік після третього дня, яке місце в України Паралімпіада-2024 триває в Парижі (фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Дмитро Войналович

Українські паралімпійці продовжують здобувати високі нагороди на Паралімпіаді-2024, яка триває в Парижі.

РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародного паралімпійського комітету розповідає, скільки медалей в активі нашої збірної і яке місце Україна посідає в загальному медальному заліку після третього дня змагань.

Хто з українців 31 серпня виборов медалі Паралімпіади-2024

У третій змагальний день Паралімпійських ігор-2024 наші спортсмени вибороли 11 нагород (це найбільша кількість з моменту початку Ігор).

Перші медалі українці вибороли у настільному тенісі та велоспорті. Так, Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5) здобув "срібло", а Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17) принесли Україні бронзову нагороду.

Крім того, нагороди були здобуті у легкій атлетиці та плаванні. Срібні медалі вибороли Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12) (Анна, до слова, взяла також третє місце у плаванні вільним стилем на 400 м) і Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7).

Паралімпіада-2024: медальний залік після третього дня, яке місце в України

Анна Стеценко (фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

А "бронзу" до свого активу записали Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1), Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7), Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11).

Загальний медальний залік

Попри вдалий медальний день, Україна опустилася на 20-те місце у заліку Паралімпіади-2024. У доробку нашої збірної 19 нагород. Однак лише одна - золота.

Таким чином, за кількістю нагород наша команда ділить четверте місце зі США, поступаючись лише Китаю, Великій Британії та Бразилії, у яких більше медалей найвищого ґатунку.

Топ-10 медального заліку після третього дня Паралімпіади-2024 виглядає наступним чином:

  1. Китай
  2. Велика Британія
  3. Бразилія
  4. Нідерланди
  5. США
  6. Австралія
  7. Узбекистан
  8. Франція
  9. Туреччина
  10. Італія

Паралімпіада-2024: медальний залік після третього дня, яке місце в України

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