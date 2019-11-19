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Почти треть нардепов уличили в пропуске заседаний Рады в ноябре

Новости » Политика     19.11.2019 - 12:23
Почти треть нардепов уличили в пропуске заседаний Рады в ноябре
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Все заседания Рады посетили 299 народных депутатов

В ноябре пленарные заседания Верховной рады пропустила почти треть народных депутатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Комитета избирателей Украины.

Сообщается, что в ноябре на всех семи пленарных заседаниях присутствовали 299 депутатов или 70% от состава Рады. Еще 76 депутатов посетили 6 заседаний, 12 депутатов - 5 заседаний, 19 депутатов - 4 заседания, 6 депутатов - 3 заседания, 4 депутата - 2 заседания, 7 депутатов - 1 и 0 заседаний.

Показатели посещения среди фракций Верховной рады:

  • "Голос" - в среднем на заседаниях было зарегистрировано 83% депутатов;
  • "Слуга народа" - 80%;
  • "Европейская солидарность" - 69%;
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 61%;
  • ВО "Батькивщина"- 57%.

Низкими относительно других являются показатели группы "За будущее" - в среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 11 из 23 депутатов группы или 52%.

Почти треть нардепов уличили в пропуске заседаний Рады в ноябре

Напомним, ранее сообщалось, что народные депутаты с начала работы Верховной рады 9-го созыва получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 млн гривен. Всего на сегодняшний день компенсации получили 120 нардепов.

До этого сообщалось, что в Верховной раде увеличилось число депутатов-прогульщиков.

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