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Майже третину нардепів викрили на пропуску засідань Ради в листопаді

Новини » Політика     19.11.2019 - 12:23
Майже третину нардепів викрили на пропуску засідань Ради в листопаді
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Всі засідання Ради відвідали 299 народних депутатів

У листопаді пленарні засідання Верховної ради пропустила майже третина народних депутатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Комітету виборців України.

Повідомляється, що в листопаді на всіх семи пленарних засіданнях були присутні 299 депутатів або 70% від складу Ради. Ще 76 депутатів відвідали 6 засідань, 12 депутатів - 5 засідань, 19 депутатів - 4 засідання, 6 депутатів - 3 засідання, 4 депутата - 2 засідання, 7 депутатів - 1 і 0 засідань.

Показники відвідування серед фракцій Верховної ради:

  • "Голос" - в середньому на засіданнях було зареєстровано 83% депутатів;
  • "Слуга народу" - 80%;
  • "Європейська солідарність" - 69%;
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 61%;
  • ВО "Батьківщина"- 57%.

Низькими стосовно інших є показники групи "За майбутнє" - в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 11 з 23 депутатів групи або 52%.

Майже третину нардепів викрили на пропуску засідань Ради в листопаді

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народні депутати з початку роботи Верховної ради 9-го скликання отримали компенсацію за житло в розмірі близько 3,29 млн гривень. Всього на сьогоднішній день компенсації отримали 120 нардепів.

До цього повідомлялося, що у Верховній раді збільшилося число депутатів-прогульників.

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