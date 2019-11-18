Нардепам новой Рады компенсировали уже более 3 млн гривен за жилье

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

На сегодня компенсации получили 120 нардепов

Народные депутаты с начала работы Верховной рады 9-го созыва получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 млн гривен. Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

Сообщается, что по данным портала открытых данных Верховной рады, нардепы с конца августа получили 3,29 млн гривен компенсации за жилье. Отметим, депутатам компенсируют аренду жилья или оплату гостиничного номера, если они не обеспечены жильем в Киеве и зарегистрированы на расстоянии более 30 км от границ города.

Также сообщается, что некоторые депутаты получили возмещение за два месяца, остальные - за один. Например, 18 народных депутатов получили по 41 600 гривен, что, скорее всего, свидетельствует о предоставлении компенсации на жилье за два месяца (20 800 гривен за каждый).

Фото: компенсации народным депутатам

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной раде увеличилось число депутатов-прогульщиков. В частности, по данным Комитета избирателей Украины, в среднем на заседаниях в октябре присутствовало 89% от текущего состава Рады. Среди фракций самые высокие показатели посещаемости у "Слуги народа" и "Европейской солидарности".